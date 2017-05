Feuerwehr Seeham zieht Bilanz - Floriani und Jahreshauptversammlung

08.05.2017, 09:18 Uhr

Die Florianifeier wurde in der Pfarrkirche Seeham von Pfarrprovisor Mag. Ladislav Kučkovský abgehalten.Nach der Florianifeier marschierten die Feuerwehrkräfte unter musikalischer Begleitung durch die Trachtenmusikkapelle Seeham, in den Festsaal des Hotel Altwirt, wo die diesjährige Jahreshauptversammlung stattfand.

Ortsfeuerwehrkommandant OBI Lukas Korber bedankte sich bei allen Anwesenden für die hervorragende Zusammenarbeit.Neben Abschnittsfeuerwehrkommandant Simon Leitner, Bürgermeister Peter Altendorfer und dem Vizebürgermeister Bernhard Kaltenegger konnte Kommandant Lukas Korber auch viele Vertreter der Seehamer Vereine zur Versammlung begrüßen.Die Feuerwehr Seeham musste im vergangenen Jahr zu 28 Einsätzen ausrücken, darunter 1 Brandeinsatz und 27 technische Einsätze und Hilfeleistungen. Das vergangene Jahr konnte als durchaus ruhig bezeichnet werden, es gab nur einen Brandeinsatz welcher sich aber nur als überhitztes Ofenrohr herausstellte, zu den technischen Einsätzen mussten im vergangenen Jahr mehrere Hochwassereinsätze abgearbeitet werden, weiters mussten wir bei 2 schweren Verkehrsunfällen, einer Wohnungsöffnung und mehreren Hilfeleistungen unsere Hilfe erbringen. Neben den Einsätzen fanden 84 Übungen in der Feuerwehr und 22 externe Ausbildungen an der Landesfeuerwehrschule Salzburg statt, wofür allein 483 Stunden aufgewendet wurden.Die meisten Stunden mussten aber für die Verwaltungstätigkeiten im Hintergrund aufgebracht werden. Sei es die Gerätewartung und Pflege, Organisatorisches, Besprechungen, Reparaturen, etc.. Gesamt wurden im vergangenen Jahr 5.333 Stunden geleistet, davon 356 Stunden für Einsätze und 1.284 Stunden für Übungen. Die restlichen Stunden teilen sich in Verwaltungstätigkeiten, Wartungsarbeiten, Kurse und Bewerbe auf.Nach dem Jahresbericht konnten auch einige Mitglieder befördert oder geehrt werden.Personelle Änderungen in den Funktionen:Atemschutz:Der bisherige Atemschutzwart Peter Buchegger legte seine Funktion als Atemschutzwart zeitlich bedingt zurück, als Nachfolger fungiert Kastenauer Johannes jun.. Peter Buchegger wird als Stellvertreter noch tätig sein.Löschgruppen:Da der bisherige Gruppenkommandant der Gruppe 3 Dominik Repaski mit Funktionen im Abschnitt und Bezirk betraut wurde legte er seine Funktion als Gruppenkommandant zurück. Nachfolger ist Richard Leitner.Feuerwehrjugend:Nach 11 Jahren als Jugendbetreuer legte in diesen Jahr Roman Kastenauer seine Funktion als Jugendbetreuer zurück. Als seinen Nachfolger wurde Tobias Treiblmaier bestellt. Stellvertreter sind Florian Keintzel und Eva Straßgschwandtner.Das Kommando der Feuerwehr Seeham möchte sich in diesem Sinne nochmals bei allen Mitgliedern, der Gemeinde Seeham, dem Bürgerinnen und Bürgern von Seeham und den anderen Blaulichtorganisationen für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung recht herzlich bedanken.