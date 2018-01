Friedburger Puppenbühne in Wals

WALS. Am Sonntag , dem 14. Jänner ist ab 15:30 Uhr die Friedburger Puppenbühne zu Gast in der Bachschmiede. Mit im Programm haben sie zwei Stücke. „Kasperl trifft Kribbel-Krabbel und Zippel-Zappel“

Kribbel-Krabbel und Zippel-Zappel sind zwei Burggespensterchen und wohnen in einer wunderschönen Burg. Eigentlich sind sie ja ganz glücklich. Nur will niemand so recht daran glauben, dass es sie gibt. Deshalb lassen sie es so richtig gespenstern. Als aber Kasperl und Strolchi in die Burg kommen, geht es plötzlich drunter und drüber – da hilft auch kein Gespenstertanz...