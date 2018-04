"Führt eure Kinder liebevoll an der Hand"

28.04.2018, 15:00 Uhr

Wolfgang Worliczek ist Gesundheitspsychologe und bietet pädagogisch-psychologische Beratungen für Familien an.

WOLFGANG WORLICZEK: Für mich persönlich ist eine erwachsene Person, die sich um das Wohlergehen eines zu erziehenden Kindes kümmert, bereits eine Familie.WOLFGANG WORLICZEK: Patchworkfamilien können sogar sehr gut funktionieren. Der "Patchwork-Partner" muss sich aber zu Beginn erst einmal mit der Rolle als Nummer zwei abfinden, sonst kann das Ganze auch ganz schnell zu massiven Konflikten führen. Für das Kind wird der "Patchwork-Partner" nämlich nie ganz die Rolle der leiblichen Mutter beziehungsweise des leiblichen Vaters erfüllen können.

WOLFGANG WORLICZEK: Man sollte auf gar keinen Fall ein schlechtes Gewissen bekommen. Das kann zu Unsicherheiten in der Erziehung führen und diese Unsicherheiten spüren die Kinder dann auch. Andere versuchen die wenige Zeit mit den Kindern mit materieller Zuwendung zu kompensieren. Das ist auf Dauer natürlich auch keine Lösung. Man muss, wenn man mit dem Kind Zeit verbringen kann, Präsenz zeigen. Also nicht einfach nur auf der Couch sitzen, sondern aktiv etwas mit dem Kind erleben. Es geht dabei um Qualität, nicht um Quantität.WOLFGANG WORLICZEK: Grenzen oder Regeln geben dem Kind Sicherheit. Keine Frage. Aber diese sollten mit Achtsamkeit und einer Portion Wertschätzung gehandhabt werden.Bei gewissen Themen muss man natürlich klar Führung zeigen, aber im Normfall sollte es sich um ein liebevolles An-der-Hand-Führen handeln.WOLFGANG WORLICZEK: Nicht zu lange erklären. Kurze und knackige Antworten – sprich drei bis fünf Wörter – genügen. Wenn Kinder dann noch immer nach dem "Wieso" fragen, einfach nur mehr die Grundaussage wiederholen. Damit demonstriert man Stärke und beginnt nicht an seiner eigenen Entscheidung zu zweifeln.