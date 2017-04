Gebt uns mehr Handgemachtes!

26.04.2017, 09:26 Uhr

Kommentar

"Ruck-zuck" aufgebaut hat Sabine Wagenhofer ihren Laden in Oberndorf. Der Kunde sucht sich dabei quasi das Schaf aus, dessen Kleid er künftig selbst tragen will. Und Wagenhofer ist bei Weitem nicht die einzige, die in Salzburg kreativ eine Nische füllt. Gerade kleinere Läden, die Handgemachtes aus der Region bieten, sind fast überall im Aufwind – endlich! Dass dabei der Preis für die Kunden eine untergeordnete Rolle spielt, ist positiv zu sehen – auch, wenn man sich Qualität erst einmal leisten können muss. Wer jetzt denkt, dass vor allem ältere Semester auf diese Angebote zurückgreifen, liegt falsch. Wagenhofers Zielgruppenanalyse hat ergeben, dass vor allem junge Menschen Mitte 20 hier gerne investieren. Viele hätten die Nase voll von Massenware, ist sie überzeugt. Ausschließlich auf Maßanfertigungen zurückzugreifen, werden sich die wenigsten leisten können – doch auch hier gilt: Die Mischung macht's!Hier geht's zum Artikel " In Oberndorf dreht sich das Spinnrad