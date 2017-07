Goldenes Abzeichen für Lisa Laimer

17.07.2017, 17:00 Uhr

Mit ausgezeichnetem Erfolg

absolvierte Lisa Laimer aus St. Gilgen die Abschlussprüfung für Gesang im Musikum Hof. In einem feierlichen Festakt in der Salzburger Residenz wurde der 19-Jährigen das Leistungsabzeichen in Gold von Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf und Landesrat Heinrich Schellhorn überreicht. (jrh)