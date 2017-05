"Habe schon eine richtige Leserschaft!" – #einfachnäherdran

10.05.2017, 00:30 Uhr

Der 62 Jahre junge Unternehmer und Busfahrer Sigi Hellermann bezeichnet sich als leidenschaftlichen Regionauten.

Sigi Hellermann2014Flachgau, Salzburg"Ehrlich währt am längsten!""Ich finde es großartig, dass die Bezirksblätter Leute reden lassen, die etwas zu sagen haben. Manche erzählen über ihren Sport, manche schießen einfach gute Fotos. Manche aber greifen auch heiße Eisen und heikle Themen auf. In welcher Zeitung sonst gibt es regelmäßig so viel Platz für die Meinung des Volkes", sagt Sigi Hellermann.

"Es macht mir einfach Spaß, ich schreibe aus echter Leidenschaft. Ich habe bereits um die 105 Beiträge in den Bezirksblättern geschrieben und merke, dass sie auch gelesen werden. Ich habe schon eine richtige Leserschaft. Auch andere fragen mich immer wieder, ob ich nicht etwas für sie in den Bezirksblättern schreiben will. Auf dieser Plattform ist alles möglich, was seriös ist. Der thematischen Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt. Einfach fantastisch!", erzählt Sigi Hellermann.