Henndorf verkehrt

08.05.2017, 15:30 Uhr

Ein Betonwerk kommt weg und schafft Platz für ein neues Problem. Denn die Engstelle in der Lichtentannstraße bleibt

HENNDORF (lin). Viele Jahre lang haben die Bewohner von ungefähr 50 Häusen in der Lichtentannstraße unter dem LKW-Verkehr zum alten Betonwerk gelitten. Dieses Werk kommt jetzt weg, die neuen Eigentümer wollen am anderen Ortsende ein neues bauen. (Siehe Bezirksblätter vom 3. Mai).

70 bis 100 Wohnungen

Den Verkehrslärm werden die Anrainer der Lichtentannstraße aber trotzdem nicht so schnell los.Sinnvollerweise - da sind sich alle einig - sollen Wohnungen gebaut werden, wo jetzt noch Beton gerührt wird. "Aber ist Zufahrtsstraße ist derart schmal, dass sich nicht einmal ein Gehsteig ausgeht", argumentiert Anrainer Gerhard Thalmaier und fordert eine neue, breitere Ausschließungsstraße, die nicht durch die engstehenden Häuser führt. "Wenn da einmal Kind zusammengefahren wird, dann pick ich das Foto des Toten an die Gemeindetüre. Das versprech ich."Die Gemeinde bestätigt, dass Wohnungen geplant sind. Allerdings ist es nocht nicht soweit, zuerst müsse das räumliche Entwicklungskonzept geändert werden, sagte Amtsleiter Johann Riedl. Eine neue Trassenführung sei aber nicht so einfach möglich.Thalmaier aber kontert: Alles werden wir uns nicht mehr gefallen lassen. Das einfach aufgestellte Tempo-30-Schild wird jedenfalls nicht genügen. Denn das wurde bis jetzt noch nie kontrolliert."