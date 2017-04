Improvisations-Theater mit Unterhaltungswert

28.04.2017, 14:45 Uhr

Genial poetisch oder gnadenlos peinlich

– wenn das Publikum in einem Improvisationstheater Regie führt, ist alles möglich. Die Gewinner aber sind fast immer die Zuschauer. Steigende Zuschauerzahlen in vielen Städten belegen das.Donald Duck und Julius Cäsar treten gegeneinander an, und wer spielt die Mozartkugeln? Shakespeare, eine spanische Telenovela oder „weiße Weihnacht“ in einer Besenkammer, die Schauspieler auf der Bühne spielen, was die Leute gerade sehen wollen. Da ist jeder Abend eine Premiere!