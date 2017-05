In Lamprechtshausen steht Bürgermeisterwechsel an

05.05.2017, 09:58 Uhr

Nach 38 Jahren in der Gemeindepolitik will sich Bgm. Johann Grießner zurückziehen

Bgm. Johann Grießner (70) ist seit 38 Jahren aktiv in der Gemeindepolitik, davon 13 Jahre als Vizebürgermeister und 18 Jahre als Bürgermeister. Nun will er sich aus der Politik zurückziehen.Am Donnerstagabend wurde in der ÖVP über seine Nachfolge abgestimmt. Die Leiterin der Finanzabteilung der Gemeinde Lamprechtshausen ÖVP-GV Andrea Pabinger wird sich der Bürgermeister-Direktwahl stellen. Gewählt werden soll im Herbst.