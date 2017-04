In Oberndorf dreht sich das Spinnrad

26.04.2017, 09:26 Uhr

Sabine Wagenhofer erstellt in Handarbeit Kleidung – vom Wollvlies bis hin zum fertigen Produkt.

OBERNDORF (buk). Ihren ersten "Flagsheep Store" hat nun Sabine Wagenhofer in Oberndorf eröffnet. Die Nußdorferin setzt in ihrem Laden "SAWA – handcrafted goods" auf handgemachte Produkte aus Schafwolle. Und "handgemacht" wird hier wörtlich genommen: Neben dem Stricken wird auch die Wolle von ihr per Hand gesponnen. "Das Spinnen ist wie Meditieren, dabei habe ich meine besten Ideen", erzählt Wagenhofer, die ihre Produkte auf Bestellung anfertigt. "Bei mir muss man warten, die Leute müssen einfach wieder ein bisschen vom Stress herunterkommen."

Spinnen wie die Uroma

Kunden als Namenspaten

Englische Wohnung als Vorbild

Wollvlies auf Lager

Dass sie dieses alte Handwerk überhaupt noch beherrscht, hat die Nußdorferin während eines langen Krankenstandes quasi zufällig entdeckt: "Ich habe noch ein Spinnrad gehabt und mich erinnert, dass mir meine Uroma das beigebracht hat, als ich noch ein Kind war." Dabei habe gleich der erste Versuch funktioniert, was dann binnen eines Jahres zum Laden geführt hat. "Ich habe einfach entdeckt, dass Schafwolle ein komplett unterschätztes und irrsinnig tolles Produkt ist", ergänzt sie."Ich plane nicht, sondern fange einfach etwas an", lacht Wagenhofer. Immer wieder hätten Bekannte nach ihren Sachen gefragt, bis ihr ihre beste Freundin dann das Geschäftslokal angeboten hat, das diese nicht vermieten konnte. Bei ihrem Sortiment setzt die Nußdorferin auf moderne Produkte, die sie immer nach dem jeweils ersten Kunden, der diese bestellt, benennt. "Mittlerweile komme ich in eine Schiene, wo sich sehr viel machen lässt", sagt Wagenhofer. Neben Pullovern gibt es bei ihr etwa auch Beanies und Ponchos.Auch bei der Einrichtung geht die Nußdorferin eigene Wege: Das Geschäftslokal orientiert sich vom Stil her an einer englischen Wohnung aus den 1950er-Jahren. Das gesamte Mobiliar des Ladens stammt aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis und von der Flohmarkt-Plattform "willhaben". "Wichtig war mir, dass ich mich nicht verschulde", erzählt Wagenhofer. Insgesamt habe sie für die Einrichtung nur 300 Euro bezahlt.Damit die Kunden bereits vorab sehen, woraus ihre Bestellungen gefertigt werden, hat Wagenhofer immer Wollvlies parat, dessen Menge für ein Produkt reicht. Der Rohstoff stammt vom Perwanger Schafbauern Rachl. "Einige wissen gar nicht mehr, wie Vlies aussieht", sagt Wagenhofer. Dennoch habe eine Zielgruppenanalyse ergeben, dass vor allem junge Menschen um Mitte 20 Interesse zeigen. "Viele haben die Nase voll von Massenware", ist sie überzeugt.Hier geht's zum Kommentar " Gebt uns mehr Handgemachtes!