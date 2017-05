Ingo Appelt im Bierkabarett

Tickets

OBERTRUM. Ingo Appelt kommt mit seinem aktuellen Programm "Besser ... ist besser" am 28. Mai um 20:00 Uhr in den Braugasthof Sigl nach Obertrum.Appelt ist in absoluter Topform: Der Comedian verbreitet mit Vollgas einen Optimismus, den wir gerade jetzt so gut gebrauchen können. Und er hat für alle Fans auch noch eine Überraschung im Gepäck: In der neuen Live-Show präsentiert Ingo Appelt seine mittlerweile zu Klassikern gewordenen Highlights aus den letzten Jahren. 120 Minuten sinnvoll abschalten – bei Ingo Appelt ist man da genau richtig.Karten gibt es unter www.bierkabarett.at oder unter Raiffeisenbank Salzburger Seenland, Tel.: 06219-63016. Restkarten sind ab 19:00 Uhr an der Abendkasse erhältlich.