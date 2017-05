SEEKIRCHEN. Am Mittwoch, dem 17. Mai um 20:00 Uhr laden Melina Berka und Josef Haberl zur Jam Session "Get together" ins Kulturhaus Emailwerk Seekichen.Bei dieser Jam Session sind alle Menschen eingeladen, die gerne musizieren und singen, mit oder ohne Vorkenntnissen. Ohne Leistungszwang, ohne Perfektion als Ziel,einfach nur, um der Freude und Spiellust willen...Der Eintritt ist frei!Formlose Anmeldung erbeten: info@kunstbox.at