02.10.2017, 11:26 Uhr

In der Nacht auf 1. Oktober wurden in Grödig zwei KFZ-Waschautomaten eines Autohauses aufgebrochen. Da die Automaten vom Personal entleert wurden, konnten die Täter kein Bargeld erbeuten, so die LPD Salzburg.