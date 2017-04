Kindererziehungs-Vortrag "Umgang mit neuen Medien"

, Am Lindenpl. 1 , 5324 Faistenau AT

Gemeindesaal , Am Lindenpl. 1 , 5324 Faistenau AT

FAISTENAU. Im Gemeindesaal Faistenau findet am 18. Mai (19:30 Uhr) eine Gesprächsrunde über Kindererziehung mit Schwerpunkt auf dem Umgang mit neuen Medien statt. Der Eintritt ist frei!



Handy, Computerspiele, Internet – Neue Medien haben die Welt massiv verändert und sind für Kinder und Jugendliche aus ihrem Alltag nicht mehr wegzudenken. Eltern stehen deshalb vor besonderen und neuen Herausforderungen. Warum sind soziale Online-Netzwerke wie Facebook und Snapchat bei für Kinder und Jugendliche so attraktiv? Was ist bei Computerspielen so faszinierend? Wie schütze ich mein Kind vor Risiken wie Cybermobbing?