Kindertag in der Lokwelt Freilassing

FREILASSING. Der Lokwelt-Kindertag am Internationalen Museumstag steht vor der Tür. Am Sonntag, dem 21. Mai lautet das Motto von 10:00 bis 16:30 Uhr "Spurensuche. Mut zur Verantwortung".In der Lokwelt wird es spannend. Entdeckergeist und Kreativität sind gefragt, der Spaß soll nicht zu kurz kommen – den Entdeckerrucksack packen und los geht’s. Die Kids erwartet ein reichhaltiges Programm.Unter anderem kann man:• einmal Lokführer sein am Original Loksimulator der ÖBB• ein paar Runden mit der Parkbahn drehen• beim Bobbytrain-Rennen teilnehmen• Kinderschminken - das Glitzerling-Team wartet auf Euch• Riesenbauklötze bauen• die Rätsel-, Bastel- und Malstation besuchen• ein Erinnerungsfoto von der BSW-Fotogruppe schießen lassen• den regen Zugbetrieb bei der LGB Westernbahn und bei der H0Modellbahnanlage beobachten

Die Verkehrswacht stellt Fahrrad-Simulatoren für Erwachsene und Kinder, ein Pedelec, sowie einen Infostand und die Rauschbrillenparcoursplane mit den Rauschbrillen zur Verfügung.Erwachsene € 1,50, Kinder frei