Kulinarische Reise durch Strobl am Wolfgangsee

STROBL. Bereits zum 5. Mail geht am Samstag, den 13. Mai die Kulinarische Reise durch Strobl über die Bühne. Unter dem Motto „Mei liabste Speis – Geheimnisse der Küchenchefs“ haben acht der Top-Gastronomen in Strobl ein feines Menü zusammengestellt. Um 16:00 geht’s los im neuen Gutshof Wolfgangsee. Die Reise bringt Gourmets in die Pizzeria Bar Carl Zone, den Gasthof Weberhäusl, das Hotel Bergrose, den Landgasthof Weissenbach, den Gasthof Wiesenhof und das Seehotel Brandauer’s Villen. Das Dessert wird im Gasthof Kirchenwirt serviert. Im schicken Oldtimer Autobus geht es von Lokal zu Lokal wo jeweils einer der acht Gänge samt korrespondierendem Getränk serviert wird.

Eine kulinarische Reise wert

Strobl am Wolfgangsee hat viele kulinarische Highlights zu bieten. Oft ist es gar nicht möglich alles zu probieren und zu erleben. So wurde die Kulinarische Reise geboren. Ein geselliger, schmackhafter Abend, bei dem Gourmets auf ihre Rechnung kommen und ganz nebenbei die Vielfalt und die Qualität der Strobler Gastronomie kennenlernen. Ob zu Zweit, mit Freunden oder der Familie – Strobl ist eine kulinarische Reise wert.Das Genussticket gibt es für € 99,- beim Tourismusverband Strobl: Tel. 06137 – 7255, strobl@wolfgangsee.at . Kleiner Tipp am Rande: Am Sonntag 14. Mai ist Muttertag – die kulinarische Reise durch Strobl ist also auch ein ideales Geschenk für alle, die ihre Mütter gerne mit etwas Besonderem verwöhnen möchten.Alle Infos auch unter: www.strobl-kulinarisch.at