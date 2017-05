Lama weiht Gebetsmühlen ein

12.05.2017, 17:22 Uhr

Seit 2002 stehen buddhistische Gebetsmühlen im Salzburger Zoo. Nun wurden sie durch Lama Ole Nydahl "befüllt".

"Wollten auf asiatische Kultur hinweisen"

ANIF (jrh). Rund 200 Besucher kamen in der vergangenen Woche ausnahmsweise nicht wegen der Tiere in den Zoo. Sie wollten gutes Karma anhäufen. Die buddhistische Community aus Salzburg machte sich mit einem tibetischen Lehrer des Dharma zu den Gebetsmühlen im Zoo auf. Diese befinden sich vor dem Gehege der Schneeleoparden, welche in freier Wildbahn im Himalaya Gebirge in Nepal anzutreffen sind."Seit mehr als 15 Jahren stehen diese Gebetsmühlen nun im Zoo. Wir wollten damit auf Nepal und die Zentralasiatische Kultur hinweisen. Damals wussten wir noch nicht, dass sie nicht befüllt sind." erzählt die Geschäftsführerin des Zoos Sabine Grebner. Christine Beck findet: "Die Gebetsmühlen sollen nicht nur Deko sein, sondern auch ihren Nutzen haben."

Wirkung für alle

"Mantra sorgt für gute Gefühle"

Für Besucher und Tiere

Der wohl bekannteste westliche buddhistische Lehrer Lama Ole Nydahl "befüllte" die Kraftstelle mit sogenannten "Mantras". Diese befinden sich nun im Inneren der Mühlen und stehen für überpersönliche Wünsche aller Geschöpfe. Werden die Mühlen gedreht, so sollen sie ihre Wirkung für alle entfalten, ganz unabhängig woher sie kommen oder wer sie sind.„Mantrenmühlen funktionieren in der Weise, dass ihre Wirkung weitergeht, auch wenn man sich dessen nicht bewusst ist. Die Mantras arbeiten weiter und nutzen den Leuten die hinkommen, um gute Gefühle zu haben. Das ganze Gebiet hat Vorteile durch überpersönliche Gefühle wie Dankbarkeit.", erklärt Lama Ole Nydahl nach der Einweihung."Für den Salzburger Zoo war diese Einweihung eine riesige Ehre", sprach Sabine Grebner ihren Dank aus. Dieser Kraftplatz soll ab jetzt nicht nur den Besuchern dienen, "sondern auch unseren vierbeinigen Schneeleoparden.“