Lilly Naneen & the Gigolos im Rauchhaus Mühlgrub

HOF. Lilly Naneen & the Gigolos sind am 26.5. (20:00 Uhr) im Rauchhaus Mühlgrub zu Gast.



Die Band entführt die Besucher auf eine nostalgische Reise in die Vergangenheit, in die wunderbaren Melodien der 20er bis 50er Jahre! Ob Marlene Dietrich, Zarah Leander, die Comedian Harmonists, Hildegrad Knef, Margot Hielscher, Fritzi Massary, viele der Titel sind heute noch bekannt!



Mit Fingerspitzengefühl und Kreativität nähern sich Lilly Naneen & the Gigolos den Kompositionen an, die damals zumeist mit großen Tanzorchestern begleitet wurden, und interpretieren sie neu!