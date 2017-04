Made in Salzburg: Bio-Gemüse aus St. Georgen

21.04.2017, 16:52 Uhr

Klein aber erfolgreich

Die Schusterbauern Inge und Hans Spitzauer sind keine fanatischen Grünfundis. Sie sind natürlich Biobauern aus Überzeugung, vor allem aber sind sie gute Rechner. "Anfang der 90er-Jahre bin ich neben der Landswirtschaft arbeiten gegangen, und wir waren knapp am Aufgeben. Durch die Umstellung auf vollbiologischen Gemüseanbau wirft unser fünf Ha großer Hof genug für die Familie ab", so Biogemüse-Initiator Hans Spitzauer.

Zauberwort Direktvermarktung

Ertrag, Abreit und Geld

Der wirtschaftliche Erfolg hat mit dem eigenen Geschäft zu tun, das die Spitzauers zusammen mit der Familie Eisl im Ortteil Wimpassing betreiben. "Die Leute kommen aus einem Radius von 25 Kilometern zu uns", sagt Inge Spitzauer. Wir haben dreimal die Woche offen, wir wechseln uns ab, und das ganze läuft wirklich gut."Jungbauer Toni Spitzauer hat noch nicht übernommen, aber in der Modernisierungdes Hofes ist er die treibende Kraft. Den Respekt vor der Natur, den Mut für Neues und den kühlen Kopf zum Rechnen aber hat er von seinen Eltern: "Mit Fungiziden und Schädlingsvernichtungsmittel könnte ich je nach Sorte deutlich mehr Ertrag aus der Erde holen. Aber langfristig geht die Rechnung nicht auf. Denn Monokulturen ohne ausgeglichene Bioorganismen sind anfälliger. Die Spritzmittel sind teuer und Ernte-Ausfälle deswegen ganz und gar nicht ausgeschlossen. Und nicht zuletzt ist der Preis für Bio-Lebensmittel einfach besser", sagt Toni, der als Sprecher der jungen Biobauern im Verband Bio-Austria auch standespolitisch hoch aktiv ist.Am 5. und 6. Mai veranstaltet die St. Georgner Familie in ihrem Geschäft in Wimpassing übrigens einen Pflanzerlmarkt. Alle denkbaren Gemüsesortern sowie eine Riesen-Auswagl an Kräuter-Setzlingen gibt es da - selbstverständlich alles bio.