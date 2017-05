Straßwalchen: Marienkirche |

IRRSDORF. Die Hainbachsänger laden am Freitag, dem 12. Mai (20:00 Uhr) in zum Mariensingen zum Muttertag in die Irrsdorfer Marienkirche.



Das Mariensingen findet bereits zum siebten Mal statt. Auch heuer wird den Besuchern wieder einiges geboten. Mitwirkende sind der Kirchenchor Weißenkrichen im Attergau, die Familienmusik Hatheuer, der Salzburger 3Klang, die Hinterschroffenauer Alphornbläser, Elisabeth Stadler an der Harfe und Sopran Mag. Nicole Upherus sorgen für ein tolles Programm.