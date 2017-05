Medizin trifft Pflege

12.05.2017, 17:22 Uhr

Über 70 Jahre Tradition hat die Tierarztpraxis in Obertrum am See. Nun wird das Angebot mit einer Tierpflege- und Grooming-Station erweitert.

OBERTRUM (jrh). Tobias Karasek führt sein Tierärzte-Team "Polivet" bereits in der dritten Generation. "Zu Großvaters Zeiten waren es vor allem die Nutztiere, die medizinische Betreuung brauchten. Mittlerweile liegt der Fokus ganz deutlich auf den Haustieren", so Karasek. Diese brauchen nicht nur eine medizinische Versorgung, sondern auch passende Pflege für Haut und Haar. Aufgrund der steigenden Nachfrage wurde die Praxis vergangene Woche um eine Tierpflege- und Grooming-Station erweitert. Dafür wurde extra eine fachlich ausgebildete Tierstylistin angeheuert.

Für Hund und Katz

Kleintierbesitzer können ab sofort ihre Lieblinge bei Sonja Wallinger abgeben und diese dann frisch gebadet, gekämmt und getrimmt abholen. Die Expertin meint: "Nur ein sauberes Tier, ist ein glückliches Tier." Die Zielgruppe für den "Polivet Salon" sind hauptsächlich Hunde und Katzen.Ihr großer Vorteil: Durch das neue Angebot der Tierpflege bei Polivet haben Sie den Vorteil, dass Ihr Vierbeiner tierärztlich beaufsichtigt ist. Sollten Haut-, Haar- oder sonstigen Probleme auftreten, ist immer einer unserer Tierärzte vor Ort!Die Praxis wurde immer wieder nach einem Hunde Nachfrage nach einem Hundefriseur in der Gegend Der Geschäftsführer der Tierarztpraxis hat sich hauptsächlich auf Kleintiere spezialisiert. er.Der Geschäftsführer hatte schon einige kuriose Fälle in seiner Ordination: "Vor etwa einer Woche haben wir bei einer Operation im Darm einer Katze ein Überraschungsei gefunden."