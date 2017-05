Mehr Beratung – weniger Service

03.05.2017, 12:44 Uhr

Die Kunden kommen immer seltener in die Bankfiliale. Mit Hilfe der Digitalisierung will man den Kundenservice trotzdem aufrecht erhalten.

Neue Aufgaben

EUGENDORF (jrh). Die Aufgaben einer Bank haben sich in den letzten Jahren stark verändert. "Wir haben mit den Kunden immer seltener persönlichen Kontakt, aber dafür wollen wir bei Kontakt eine umso bessere Beratung anbieten", verspricht der Generaldirektor der Salzburger Sparkasse, Christoph Paulweber."Früher hatten wir ein Gleichgewicht zwischen den Beratungsmitarbeitern und den Servicemitarbeitern. Mittlerweile haben wir in unseren Filialen weniger Servicemitarbeiter, jedoch mehr und mehr Beratungsmitarbeiter", erzählt Paulweber. Wer sich als Privatkunde künftig in Banken blicken lässt, muss sich also auf weniger Servicepersonal einstellen.

Klassisches Bankgeschäfte weiterhin möglich

Bargeldloses Bezahlen immer beliebter

Kontoeröffnung leicht gemacht

Auf die Bezirksblätter-Frage, ob Senioren bei Online-Banking & Co auf der Strecke bleiben, entgegnet Generaldirektor Paulweber: "Die klassischen Bankgeschäfte sind trotz fortschreitender Digitalisierung weiterhin möglich." Georg Mak, Filialdirektor für den Flachgau, erzählt: "Ich kenne viele Senioren, die unser Online-Banking und unseren Online-Service ohne Probleme nutzen."Mit Near Field Communication (NFC) soll das bargeldlose Bezahlen weiterhin forciert werden. Filialdirektor Georg Mak verkündet einen drei bis vier prozentigen Zuwachs bei Sparkassen-NFC-Armbänder. Mit diesen Armbändern braucht man nur über einen Scanner zu streichen und hat somit seinen Einkauf bereits bezahlt. "Der bargeldlose Bezahlverkehr nimmt stark zu. Wir gehen mit der Zeit und sind auf deratige Veränderungen gut vorbereitet", ist Generaldirektor Paulweber überzeugt.Seit Beginn diesen Jahres kann man nun auch von zu Hause aus ein Sparkassen-Konto eröffnen. Dabei muss man seinen Führerschein oder Personalausweis als Identifikation in eine Webcam halten.