Nächtlicher Schienenschliff gegen Bahnlärm

04.05.2018, 11:12 Uhr

Der Schienenschleifzug "SPENO" ist von 10. bis 28. Mai im Flachgau unterwegs. Die Arbeiten erhöhen die Lebensdauer der Schienen und sorgen für weniger Bahnlärm.

Verständnis für nächtlichen Lärm

STRASSWALCHEN/NEUMARKT(kha). Mit einer Spezialmaschine wird ab Mai dem Schienenlärm im Flachgau zu Leibe gerückt. Ein 70 Meter langer Schleifzug entfernt jene Unebenheiten an den Schienenoberflächen, die Lärm verursachen. Auch die Lebensdauer der Schienen erhöht sich durch den Feinschliff um ein Vielfaches. Auf einer Länge von rund 13 Kilometern werden die Sanierungsarbeiten durchgeführt, etwa 0,3 - 1 mm werden bei der Schleifaktion von den Gleisen entfernt.Der Einsatz des Schienenschleifzuges ist genau geplant. Die Arbeiten finden, aufgrund des dichten Bahnverkehres und um den Zugverkehr im Sinne der Reisenden so wenig wie möglich zu beeinflussen, zwischen 20:00 Uhr und 06:00 Uhr statt. Die ÖBB sind bemüht, Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, ersuchen aber um Verständnis, dass Lärmentwicklungen nicht gänzlich vermieden werden können.Einsatzgebiete Mai 2018 im gesamten Bundesland Salzburg im Detail:Flachgau – 12,923 kmStraßwalchen 10. und 11. Mai; 27. und 28. Mai – 2,422 kmNeumarkt – Köstendorf 11. bis 14. Mai – 4,962 kmElsbethen – Puch bei Hallein 15. bis 17. Mai – 0,897 kmTennengau – 1,338 kmKuchl 16. und 17. Mai – 0,459 kmGolling an der Salzach 16. und 17. Mai – 0,879 kmStadt Salzburg – 3,284 kmTaxham – Salzach 14. bis 16. Mai – 2,744 kmSalzburg Hauptbahnhof – Salzburg Gnigl 15. und 16. Mai – 0,540 km