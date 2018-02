Oberndorf holt fünf Meistertitel

10.02.2018, 06:00 Uhr

Beim Turn 10 Wettkampf holten sich die Oberndorfer 4 Bezirksmeistertitel, einen Vizemeister – und drei 3. Plätze. Auffallend war dabei die mannschaftliche Geschlossenheit der Turner und die außergewöhnlich guten sportlichen Leistungen.Tags darauf folgte die "Futsal" Bezirksmeisterschaft in der Stadthalle Oberndorf. Hier spielten acht Mannschaften in zwei Gruppen die Vorrundenspiele, in Kreuzspielen wurden anschließen die Finalgegner ermittelt. In einem spannenden Endspiel konnte sich die Sportmittelschule Oberndorf schließlich gegen die starken Fußballer der SMS Walserfeld durchsetzen und einen 3:1 Finalsieg feiern. Die Mannschaft hat sich damit für die Landesmeisterschaft am 21.Februar in Bischofshofen qualifiziert!