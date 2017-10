Obstausstellung in Thalhausen

AT

, Thalhausen 10 , 5152 Thalhausen AT

Oberthalhauserhof , Thalhausen 10 , 5152 Thalhausen AT

THALHAUSEN. Der Obst- und Gartenbauverein Michaelbeuern feiert von 14.-15. Oktober sein 90-Jahr-Jubiläum mit einer Obstausstellung. Die Ausstellung findet am Samstag von 14:00 bis 18:00 Uhr und am Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr am Oberthalhauserhof statt.