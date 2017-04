21.04.2017, 17:00 Uhr

Pkw-Einbrüche mit Diebstahl

ELIXHAUSEN/SEEKIRCHEN (jrh). Vermutlich ein und derselbe Täter ist sowohl in Elixhausen als auch in Seekirchen in drei abgestellte Fahrzeugen eingeborchen. Der Unbekannte erbeutete mitten in der Nacht Bargeld, Dokumente und Elektrowerkzeuge, wie die Polizei berichtet. Der verursachte Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

