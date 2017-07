Reginas Wilde Weiber Küche im Rauchhaus Mühlgrub

AT

Rauchhaus Mühlgrub , Postplattenstraße 1 , 5322 Hof AT

HOF. Am Samstag, de 29. Juli, von 14:00-18:00 Uhr widmet sich Regina Jungmayr mit den Teilnehmern an ihrem Kurs einen Nachmittag lang dem Zubereiten von einzigartigen, köstlichen Kuchen und Desserts mit Wildkräuter, Kräuter & essbare Blüten.



Sie sind weithin beliebt und gehören zu den besonderen Spezialitäten für die Reginas Wilde Weiber Küche und Blog immer wieder ausgezeichnet wird! Meine unnachahmlichen, raffinierten Kuchen und Desserts, zubereitet mit einer ganz großen Prise Liebe und einem Hauch sinnlicher Magie. Sie sind nicht nur ein wahres Genusserlebnis sondern auch wunderbare optische Hingucker auf jedem Kaffee- und Festtagstisch. Ob Erdbeer- Wildrosen-Mousse , Schoko-Rhabarbertorte mit Fliederblüten oder Trauben-Duftgeranien Tarte, schauen sie mir beim Zubereiten ausgewählter Kochen & Dessert Köstlichkeiten mit Wildkräutern & essbaren Blüten einfach über die Schulter, holen sie sich Expertinnen Tipps und packen Sie gleich selbst mit an!



Anmeldung und Information bei Regina Jungmayr unter 0664-3443844.