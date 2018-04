Regionales Futter für die Vierbeiner

19.04.2018, 15:00 Uhr

Das Grasen auf der Wiese reicht Tieren nicht aus. Die Siglmühle in Seekirchen am Wallersee widmet sich ganz der Futterherstellung für Tiere.

Die wichtigsten Werte

Die Vision von Nachhaltigkeit

SEEKIRCHEN (mst). Wo im Jahre 798 noch die Mehlmühlen ihre Arbeit machten, befindet sich jetzt ein kleiner Familienbetrieb, der sich um das Futter der vierbeinigen Freunde des Menschen kümmert. Hergestellt wird Nahrung für Nutz- und Hobbytiere.An erster Stelle steht für die Siglmühle die Regionalität. Deshalb wird schon vor dem Einkauf darauf geachtet, dass die Produkte, die für das Futter verarbeitet werden, möglichst regional sind. An was man vielleicht nicht sofort denkt – auch eine gute Beziehung zwischen Mensch und Tier spielt eine wesentliche Rolle. Denn Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen und das sehen Tiere ganz genauso. Auch eine Futterberatung kann in der Siglmühle jederzeit in Anspruch genommen werden.Seit einigen Jahren befindet sich am Dach des Unternehmens eine Photovoltaikanlage, die für CO2 Einsparungen sorgen soll. Außerdem setzt der Betrieb den ersten mit Biogas betriebenen LKW Salzburgs ein. Zudem werden für die Herstellung der Produkte gentechnikfreie Rohstoffe verwendet und auch Sicherheit hat einen hohen Stellenwert.