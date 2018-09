Reptilien finden und schützen

12.09.2018, 10:40 Uhr

Neben dem grundsätzlichen Wissen, dass Reptilien wie die Zauneidechse, die Äskulapnatter & Co. in unseren Breitengraden heimisch sind, weiß man oft sehr wenig über diese Tiere: Auch wo sie genau vorkommen, kommt einem Rätselraten gleich. Der Naturschutzbund bittet deshalb die Bevölkerung um Mithilfe. 14 Reptilienarten kennt man in Österreich, die Wiesenotter gilt zum Beispiel inzwischen als ausgestorben. Wer also heimische Reptilien beobachtet, sollte dies bitte unbedingt auf www.naturbeobachtung.at/reptilien melden. Alle Beobachtungen fließen in das Forschungsprojekt "Reptilien kennen, melden & schützen" ein, mit dem ein Überblick über die aktuelle Verbreitung unserer Schlangen und Eidechsen gewonnen werden soll. Der Naturschutzbund hofft auf viele und vielleicht sogar überraschende Meldungen. Auf Basis der aktuellen Verbreitungsdaten sollen die nützlichen und gefährdeten Tiere mit geeigneten Schutzmaßnahmen unterstützt werden.Unter allen Melderinnen und Meldern einer Reptilienbeobachtung mit Foto verlost der Narurschutzbund tolle Preise. Zu gewinnen gibt´s:

- 2 Tagestickets für das Zotter-Schokoladentheater inklusive essbarem Tiergarten- ein Gutschein für eine Teilnahme an einer eintägigen Exkursion oder Veranstaltung im Nationalpark Gesäuse in der Saison 2018 oder 2019 und das Buch "Artenreich Gesäuse"- eine Übernachtung in der Naturfreunde-Hütte auf der Henaralm am Grundlsee (Termin und Personenanzahl ist individuell zu vereinbaren)