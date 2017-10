Saisonabschluss in der Deutschvilla

STROBL. Am Freitag, dem 13. Oktober findet in der Deutschvilla in Strobl der traditionelle Saisonabschluss mit dem Titel „Buffet“ statt. Hinter diesem Motto verbirgt sich eine offene Ausstellung für alle „Profi-Künstler“ und Amateure.

Notwendig ist nur der Wunsch, die eigenen Arbeiten zeigen zu wollen und, wie der Titel sagt, ein kleiner Beitrag für das gemeinsame Buffet. Somit ist jeder gleichzeitig Aussteller und Betrachter und hat bei gutem Essen und Trinken die Gelegenheit auf ein Gespräch über kleine Dinge oder große Kunst.

Ab 17:00 Uhr können die eigenen Arbeiten gehängt oder gestellt werden; die Anzahl der Werke hängt von der Größe und vom Andrang ab. Um 20:00 Uhr wird die Ausstellung eröffnet, anschließend das Buffet genossen.