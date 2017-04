Saisonauftakt 2017 am Wolfgangsee

ST. GILGEN/STROBL/ST. WOLFGANG. Viele Menschen, wunderschön gekleidet in bunter Tracht, kulinarische Gustostückerl schmausend und feinen Volksmusikklängen lauschend und das an einem türkisblau, glänzenden See vor atemberaubender Bergkulisse. So sieht der Saisonauftakt am Wolfgangsee am 6. und 7. Mai aus.Das Fest findet bei jedem Wetter in allen drei Wolfgangsee-Orten statt. Auch bei regnerischem Wetter wird in St. Gilgen und Strobl an der Seepromenade sowie in St. Wolfgang beim Uferplatz gefeiert. Bei feuchter Witterung mit entsprechendem Wetterschutz.Der Eintritt in allen drei Orten ist kostenlos.

Die Saison 2017 wird am Wolfgangsee auch heuer mit einem großen Fest eröffnet. Für den Gaumenschmaus sorgen gastronomische Betriebe, die kulinarische „Gustostückerl“ anbieten. An zahlreichen Ständen werden in kleinen Portionen verschiedenste Spezialitäten offeriert, sodass man sich lustvoll durchkosten kann. „Tafelspitz“, „Wildburger“, „Wolfgangsee Fische“ oder „Rehragout“, sind nur einige der feinen Leckereien, die zu einem einheitlichen Preis von € 4,50 verkostet werden wollen. Dass am Wolfgangsee immer beste Stimmung herrscht, ist wohlbekannt. Nicht zuletzt sorgen dafür die vielen Musikgruppen der Region, die auch beim Saisonauftakt nicht fehlen.Zum Saisonauftakt ist natürlich auch die Flotte der WolfgangseeSchifffahrt in vollem Einsatz. Sie bringt die Besucher von einem kulinarischen und musikalischen Erlebnis zum anderen.Der Gusto-Pass ist die günstigste Art, den Wolfgangseer Saisonauftakt zu erleben – er beinhaltet ein Tages-Ticket für die Schifffahrt und vier „Gusto-Stückerl zum Preis von € 34,50. Der Gustopass ist bei der WolfgangseeSchifffahrt erhältlich.Ein stimmiges Bild geben im Salzkammergut die Bewohner mit ihren schönen Dirndln und feschen Lederhosen immer ab. Aber auch die Besucher sind herzlich eingeladen, in Tracht zu kommen.Den beiden musikalischen Botschafterinnen des Wolfgangsees, Sigrid & Marina, werden anlässlich des Saisonauftaktes zwei Waggons der Schafbergbahn gewidmet. Die Taufe der Waggons werden die beiden Damen persönlich vornehmen. Die Feier findet am Samstag, 6. Mai 2017 um 14 Uhr direkt beim Schafbergbahnhof statt – Freibier inklusive.Insgesamt 11 Volksmusikgruppen aus dem Salzkammergut werden das Fest musikalisch umrahmen, unter anderem die Goiserer Tanzmusi, die Wolfgangseer Klarinettenmusi, die Aberseer Musikanten und viele mehr. Auch auf den Schiffen der WolfgangseeSchifffahrt werden die Gäste mit Volksmusik unterhalten.Wolfgangsee Tourismus Gesellschaft, Au 140, 5360 St. Wolfgang, Austria