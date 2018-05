Sensationell: Erstmals nach 90 Jahren wieder Glasblasen in Bürmoos

06.05.2018, 08:58 Uhr

Zurück zu den Ursprüngen von Bürmoos führt das Museumswochenende des Torf-Glas-Ziegel-Museums vom 11. – 13. Mai. Erstmals nach 90 Jahren wird in Bürmoos wieder Glas geblasen.

Werden auch Sie ein "Glasbläser von Bürmoos'"

Bürmoos hat ja seine Gründung und seinen Aufstieg dem Glas zu verdanken und war einer der bedeutendsten Orte der Glasindustrie.Erleben Sie Glaskunst hautnah Freitag 11. 5. bis Sonntag 13. 5. von 10 - 17 Uhr am Vorplatz der Apotheke Bürmoos. Dieser Vorplatz soll in Zukunft vermehrt als Platz für Veranstaltungen genutzt werden. Es bietet sich die einmalige Gelegenheit, das jahrhundertealte Handwerk des Glasmachers in einer mobilen Glashütte kennen zu lernen. Lassen Sie sich faszinieren vom Spiel der Farben und dem glühenden Glas, oder versuchen Sie sich selbst als „Glasbläser von Bürmoos“.Ein besonderer Muttertagstipp: Kinder können eine eigene Glaskugel formen und am nächsten Tag abholen.

Entdecken Sie so manche Schätze aus den vielen Schenkungen und Leihgaben an das Torf-Glas-Ziegel Museum in Bürmoos in der neuen Sonderausstellung. Die Ausstellungseröffnung erfolgt am Samstag, 12. 5. 2018 um 15 Uhr.mit dem Oldtimerbus am Sonntag den 13. Mai von 10 - 17 Uhr zwischen den Museen in Arnsdorf, Göming, Oberndorf und Bürmoos. Ein spezieller Muttertagsausflug mit Kinderprogramm.Für Imbiss und Getränke ist gesorgt. Fahrplan und weitere Informationen siehe http://tgz-museum.at