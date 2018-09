So reizvoll kann Reisen sein

11.09.2018, 12:21 Uhr

Der "Andersreisende" Gerhard Liebenberger bringt demnächst spannende Reiseerlebnisse auf die Leinwand

SEEKIRCHEN/OBERNDORF (vhi). Wer immer schon einmal in die große Welt des Reisens eintauchen wollte, für den bieten sich kommende Woche im Flachgau gleich zwei gute Gelegenheiten dazu. Am 20. und 21. September präsentiert der Reiseblogger und Abenteurer Gerhard Liebenberger mit seiner neuen Reise-Abenteuer Show "Transsibirien: Wie unendliche Weite mein ganzes Leben veränderte" eindrucksvolle Bilder, Videos und Geschichten aus vier verschiedenen Transsib-Reisen.

Premiere in Seekirchen

Unendliche Weite

Reiselust wecken

Der Startschuss für die Vortrags-Reihe des "Andersreisenden" fällt am 20. September um 20 Uhr im Kulturhaus Emailwerk in Seekirchen. Die Gemeinde am Wallersee ist für den 40-jährigen Weltenbummler vor allem wegen seinem persönlichen Bezug der perfekte Ort für die Premiere. Bis Mitte 2010 kümmerte sich Liebenberger als City-Manager in Seekirchen um das Stadtmarketing und um Veranstaltungen. "Darum habe ich mich für Seekirchen als Ort für die erste Show entschieden", erklärt er. Eine weitere Vorstellung findet bereits einen Tag später um halb acht im Pfarrsaal Oberndorf statt.Die Besucher erwartet bei den Multivisions-Shows ein Mix aus eindrucksvollen Bildern, spannenden Videos und interessanten Erzählungen der Reiseabenteuer von Gerhard Liebenberger. Mit der transsibirischen Eisenbahn zog es ihn quer durch Russland und die Mongolei bis nach China. Die karge Landschaft und endlose Weite der Wüste Gobi, die Magie des russischen Baikalsees oder der Besuch der -35 Grad kalten chinesischen Eisstadt in Harbin sind nur ein paar der Bilder, mit denen Liebenberger versucht, die Show-Gäste zu verzaubern.Früher noch nicht so reiseaffin, entdeckte Liebenberger erst mit der Zeit seine Liebe zum Reisen. Mit seinen Vorträgen möchte er nun auch andere Menschen für das dafür begeistern. "Ich möchte den Menschen vor allem Mut machen, zu reisen und keine Angst vor weiten Entfernungen zu haben", sagt der Abenteurer.