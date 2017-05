Sommerfest der Kameradschaft Köstendorf

AT

KÖSTENDORF. Die Kameradschaft Köstendorf veranstaltet am 28. Mai das Sommerfest am Dechanthofplatz in Köstendorf (Pfarrerbauer). Für leibliches Wohl und musikalische Umrahmung beim Frühshoppen ist bestens gesorgt



Von 11:00 – 12:00 Uhr sorgt das Jugendblasorchester Köstendorf für Stimmung und Unterhaltung, ab 12.00 Uhr gibt die Köstendorf-Böhmische ihr umfangreiches Repertoire preis.



Auch heuer könnt ihr beim Zimmergewehrschießen mit anschließender Siegerehrung euer Geschick unter Beweis stellen.



Die Kameradschaft Köstendorf freut sich auf zahlreiche Besucher.