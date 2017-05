OBERNDORF. Das Sommerkonzert der Liedertafel Oberndorf findet am am Samstag, dem 24. Juni um 19:30 Uhr in der Aula der Hauptschule statt. Die Leitung hat Gunther Boennecken. Im Anschluss an das Konzert lädt die Liedertafel zu einem kleinen Imbiss.Kartenvorverkauf: € 7,- (bei allen Chormitgliedern)Abendkasse: € 10,--Kontakt: 0676-5686990, Spitzenberger-Trixl Andrea,