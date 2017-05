Sommerkonzert in Fuschl am See

FUSCHL. Die Andrew Harrison Band bestreitet am Mittwoch, dem 17. Mai das Sommerkonzert in Fuschl am See. Das Konzert findet bei freiem Eintritt statt und beginnt um 20:30 Uhr am Kirchenplatz.

Bei Schlechtwetter siedelt die Veranstaltung in die Fuschlseehalle.