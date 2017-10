Standort endlich fix

04.10.2017, 05:00 Uhr

Das Henndorfer Seniorenheim wird neben dem Kindergarten platziert. Der Beschluss wurde heftig debattiert.

Einigkeit bei Modell

HENNDORF (jrh). Das Seniorenheim in Henndorf soll bis 2020 Realität werden. Bis dahin ist es zwar noch ein langer Weg, doch vergangenen Freitag wurden diesbezüglich wichtige Entscheidungen getroffen. In einer Gemeindevertretungssitzung wurde über das zukünftige Modell und über den Standort abgestimmt.In der Sitzung konnten sich die drei anwesenden Parteien ÖVP, SPÖ und FPS – in Abwesenheit der beiden Grünen-Gemeindevertreter – auf ein Modell für das Seniorenheim einigen. Mit einem einstimmigen Beschluss hat man sich für das Hausgemeinschaftsmodell entschieden.

Kurzfristiger FPS-Antrag

"Dann gab es eine heftige Debatte über den Standort des Seniorenheims", verrät Gemeinderat Günther Schackmann. Der ÖVP-Politiker berichtet von einem kurzfristigen Antrag der FPS. Dieser hatte zur Folge, dass nun über insgesamt drei Standorte abgestimmt wurde. "Der Antrag der FPS hat mich überrascht", meint Schackmann und ergänzt: "Vor der Sitzung waren eigentlich nur zwei Standorte zur Abstimmung vorgesehen." Die FPS hat damit das Grundstück hinter der Raha-Bäckerei ins Spiel gebracht. Die beiden anderen Parteien stimmten jedoch dagegen. "Der Platz wäre gar nicht schlecht. Die Gemeinde müsste den Grund allerdings mit einem Baurechtsmodell erwerben und könnte ihn nicht einfach so kaufen. Mit einem solch komplizierten Finanzierungsmodell würden wir auf lange Sicht mehr Geld benötigen", argumentiert Schackmann. ÖVP und SPÖ stimmten für den Standort neben dem Kindergarten, welcher sich bereits im Gemeindebesitz befindet. Der Beschluss erlangte damit – trotz dreier Gegenstimmen der FPS – die absolute Mehrheit. Der dritte Standort (mitten im Ruhepark) wurde somit auch abgelehnt.Bevor das Seniorenheim in Henndorf endgültig in Planung gehen kann, fehlt nur mehr die Entscheidung über den Betreiber.