Stille-Nacht-Münze in Silber geprägt

19.09.2018, 19:00 Uhr

Die Münze wird rechtzeitig vor dem 200. Jubiläum des berühmtesten Weihnachtslieds ausgegeben.

internationale Strahlkraft

Silbermünze weltweit gefragt

Stückzahl von maximal 30.000

OBERNDORF (jrh). Die ersten Münzen zum Stille-Nacht-Lied sind geprägt. Die Wertseite zeigt links die Stille-Nacht-Kapelle in einer verschneiten Landschaft. Sie steht an der Stelle der ehemaligen Kirche St. Nikola in Oberndorf. Im rechten Münzbereich ist ein Sternenhimmel mit färbig bedrucktem Stern von Bethlehem zu sehen, der im Dunkeln nachleuchtet. Auf der anderen Seite sieht man im Hintergrund die Weihnachtskrippe, vor der "Stille Nacht! Heilige Nacht!" das erste Mal erklungen ist."Stille Nacht gilt als universale Friedensbotschaft, sie trifft uns ‚nicht nur zur Weihnachtszeit’, wie es in einem anderen Weihnachtslied heißt", so Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Das Jubiläumsstück der Münze Österreich bringe die internationale Strahlkraft des Lieds auf besondere Weise zum Ausdruck und trage dazu bei, das Jubiläum und die zeitlose Friedensbotschaft in die ganze Welt zu tragen.Generaldirektor Gerhard Starsich berichtet von einer großen Nachfrage nach der ganz besonderen Jubiläumsmünze von den USA bis nach Südkorea, von China bis Deutschland, aber natürlich auch in Österreich.Die Silbermünze "Stille Nacht" mit einem Nominalwert von 20 Euro wird am 7. November 2018 in einer Stückzahl von maximal 30.000 ausgegeben, also rechtzeitig vor dem 200. Jubiläum des berühmtesten Weihnachtslieds. Bestellt werden kann sie ab 24. Oktober.

