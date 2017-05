Tag des offenen Ackers – Maria Bühel Sa 13.5.

Wir laden alle Erdling-Interessierte zum „Tag des offenen Ackers“ am Samstag 13. Mai auf unserer Gemüseanbaufläche in Maria Bühel – Maria Bühel Straße 10 in Oberndorf – ein.

Zwischen 14.00 und 18.00 Uhr besteht die Möglichkeit den Erdlingen unter anderem bei der Pflege ihrer Gemüsekulturen über die Schulter zu schauen. Wir werden Führungen am Feld durchführen und unsere Philosphie und Beweggründe zum Aufbau einer gemeinschaftlichen Landwirtschaft erläutern.