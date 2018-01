Tanzen macht FIT

14.01.2018, 15:36 Uhr

Ein ganzjähriges Training ist in einem der vielen Tanzschulen oder Tanzclubs möglich.Zum Beispiel: Bei den "Crazy Boogie Dogs" in Wals oder im TC/TSC Stardance Elixhausen unter der Leitung von Tanzsportweltmeister Florian Gschaider. Viele Elixhausener konnten Ihr Tanztalent gestern in der Ballnacht unter der Patronanz des Bürgermeisters unter Beweis stellen. Der Ehrengast Frau Staatssekretärin Karoline Edtstadler war mehr auf der Tanzfläche zu sehen als am Balltisch. Eine gelungene Ballnacht ging erst in den Morgenstunden zu Ende.