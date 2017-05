Vokalensemble Vocapella Innsbruck in Seekirchen

SEEKIRCHEN. In der Stiftskirche Seekirchen findet am Sonntag, dem 21. Mai um 17:00ein Konzert des Vokalensemble Vocapella Innsbruck mit dem Titel "Klangfarben" statt.Das zweite Chorkonzert der kirchenmusikalischen Reihe des Kulturhaus Emailwerk, kuratiert von Dr. Andrea Bitschnau-Friedl, entführt die Zuhörer auf eine musikalische Reise durch die Jahrhunderte, bei der all die verschiedenen Klangfarben zu einem bunten Kaleidoskop des Lebens werden.Vorverkauf online und bei der RAIBA Seekirchen: € 18,-; € 10,-Abendkassa: € 20,-, € 12,-