Vorpremiere: Edi Jäger "Pubertät"

„Papa du bist megapeinlich.“

Tickets

SEEKIRCHEN. Edi Jäger lädt am 24. Mai um 20:00 Uhr in das Kulturhaus Emailwerk Seekirchen zur Vorpremiere seines neuen Programms "Pubertät".In einem Tattoo- und Piercingstudio wartet ein Vater auf seine pubertierende Tochter und berichtet von Freud und Leid, Wahn und Witz mit angehenden Erwachsenen. Während seiner Kindheit wollte er Astronaut werden. Aber die Zukunft hatte andere Pläne für ihn, die Abenteuer im Weltall sind nichts im Vergleich zur Vaterschaft. Konflikte und skurrile Situationen werden auf der Bühne lebendig - und eine große Frage taucht auf: An welchem Punkt habe ich mich in meinen Vater verwandelt?Kartenreservierung zum Vorverkaufspreis nur über www.kunstbox.at Vorverkauf bei RAIBA Seekirchen: 18,-- Euro;Ermäßigung (Studenten mit Ausweis): 10,-- EuroÖ1-Clubmitglieder: minus 10%S-Pass: minus 2,-- EuroAbendkassa: 20,-- EuroErmäßigung (Studenten mit Ausweis): 12,-- EuroÖ1-Clubmitglieder: minus 10%S-Pass: minus 2,-- Euro