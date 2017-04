Vortrag "Reich werden auf die gute Art"

ANIF. Altabt Gregor Henckel-Donnersmarck hält am Mittwoch, dem 10. Mai um 19:30 im Anifer Haus der Kultur einen Vortrag mit dem Titel "Reich werden auf die gute Art".



Auf den ersten Blick schein es sich um einen Wderspruch zu handeln, geht doch laut Bibelvers "eher ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt". Altabt Gregor Henckel-Donnersmarck, langjähriger Abt des Stiftes Heiligenkreuz und ehemaliger Geschäftsführer der Firma Schenker in Barcelona, zeigt auf, dass Reichtum durchaus mit der christlichen Lehre vereinbar ist. Es kommt lediglich darauf an, wie man zu Geld kommt und was man mit seinem Geld macht. An diesem Abend können seine Bücher erworben und signiert werden.



Eintritt: € 7,-, Studenten und Jugendliche: € 5,- an der Abendkasse. Freie Platzwahl.