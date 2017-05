Vortrag und Diskussion „Liebes Geld. Wertvolle (Beziehungs)tipps für Frauen“

Tabuthema Geld

OBERNDORF. Im Veranstaltunsgraum des Hilfswerk Oberndorf gibt es am 19. Juni um 18:00 Uhr den kostenlosen Vortrag „Liebes Geld. Wertvolle (Beziehungs)tipps für Frauen“ zu hören. Im Anschluss ist eine Diskussion geplant. Referentinnen sind Mag.a Maria Embacher und Dr.in Heidemarie Bojanovsky.Geld ist ein Tabuthema, immer noch. Genug Geld bedeutet in unserer Kultur Sicherheit wie auch Möglichkeiten zur Gestaltung zu haben. Im Märchen werden fleißige Frauen belohnt, die Realität sieht anders aus. Frauen verdienen weniger, es gibt jedoch kein Frauenbenzin oder Frauenmieten. Am Geld kommen sie in ihrem Alltag also nicht vorbei. Glaubenssätze wollen hinterfragt werden, Handlungsmuster bewusst gemacht machen. Erst dann wird es gelingen, die vielen Gesichter des Geldes zu kennen. Licht und Schatten unserer materiellen Lebenswelt haben viel mit unseren Ideen von Freiheit und Gleichberechtigung zu tun.

Fragen zu stellen und beantworten

Anmeldung erbeten:

Im Vortrag wird folgenden Fragen nachgegangen: Wie hängen Geld und Liebe zusammen? Welchen Einfluss hat das eine auf das andere? Wie möchte ich bei der Kinderbetreuung unterstützt werden? Welche Variante ist auch hinsichtlich der Altersversorgung die beste? Wie stelle ich mir die Rollenverteilung in meiner Beziehung vor? Vor- und Nachteile Ehe vs. Lebensgemeinschaft. Und: Was hat das alles mit Geld und mir zu tun?Anmeldungen sind bei Frau Silber erbeten: m.silber@frau-und-arbeit.at , Tel.: 0664-1363912.