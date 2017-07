Wem liegt etwas im Magen? Die Malve hilft

25.07.2017, 15:35 Uhr

Unsere "Kräuterhexe" Verena Reisinger über dieses sanfte Heilkraut und welche Fehler man in der Kräuterküche vermeiden sollte

ST. GILGEN (lin). Ein überreizter, nervöser Magen - etwas nicht richtig verdauen können - das ist ein häufiges Problem vieler Menschen. Wer dabei der Natur ein Chance geben will, dem sei die Malve ans Herz gelegt. Diese extrem arteinreiche Pflanzenfamilie hilft außerdem gegen Reizhusten, Blasenentzündung und Erkältungen. Früher wirde das Kraut als Aphrodisiakum für Frauen eingesetzt, und heute wird es wegen seines Aromas in der Kosmetikindustrie und zum Färben von Lebensmittel verwendet. Die Chinesen nützen die Malve seit 5.000 Jahren, der Name kommt von "malakos", was so viel wie "weich" bedeutet. Unsere "Kräuterhexe" Verena Reisinger weiß mehr über die Malve und ihre bedeutendste Unterart, die Käsepappel.

Wer will mehr über Kräuter wissen? Verena Reisinger verweist auf diverse Ausbildungsseminare und auf Bücher. "Aber Vorsicht, nicht alle Bücher sind seriös und gut. Das beste ist immer noch, jemanden zu fragen, der sich auskennt. Prinzipiell gilt: Man soll nur Kräuter verwenden, die man kennt. Denn manche Verwechslungen können sogar tödlich enden".