Willkommen beim Bundesheer

28.04.2017, 11:45 Uhr

300 weibliche Besucher bekamen in Wals-Siezenheim außergewöhnliche Einblicke in das Heeresleben.

WALS-SIEZENHEIM (jrh). Standort Schwarzenbergkaserne. Mehr als 300 Mädchen versammelten sich anlässlich des "Girl's Day" in der Flachgauer Militärbasis. Das waren so viele Besucherinnen wie noch nie zuvor. "Durch diese Aktion wollen wir zeigen, dass wir auch für Frauen eine Vielzahl an Jobangeboten bieten können", ist Vizeleutnant Wolfgang Riedlsperger überzeugt. Das Heer präsentierte sich von seiner besten Seite – trotz des strömenden Regens. Die jugendlichen Damen wurden mit einem Ständchen der Salzburger Militärmusik herzlich empfangen. Auch hier sind drei der 47 Mitglieder weiblich.

Nach einer kurzen Einweisung mussten sie sich in Reih und Glied aufstellen. Anschließend wurden die jungen Frauen grüppchenweise zu einzelnen Stationen begleitet. Dort bekamen sie einen umfassenden Einblick in die unterschiedlichen Bereiche des Militärs. Sanitäter und Pioniere waren ebenso vertreten wie das Jägerbataillon und die Militärstreife. Bagger, Einsatzfahrzeuge und Panzer durften nicht nur begutachtet werden, sondern standen ausdrücklich zum Ausprobieren bereit.Anna Brugger ließ sich die Möglichkeit nicht entgehen: "Das Baggerfahren beim Pionierbataillon hat mir am besten gefallen", schmunzelt sie. "Die Geländefahrt war wirklich spannend", berichtet Nicole Pfeifenberger nach einer Spritztour begeistert. Vizeleutnant Riedlsperger war erfreut, dass dieses Angebot so positiv angenommen wurde.Beim Bundesheer gibt es aktuell 473 Frauen, damit sind derzeit nur zwei Prozent der knapp 25.000 Soldaten weiblich. In den vergangenen Jahren wurde vermehrt um Mädchen geworben. Mit bereits 170 Anmeldungen in diesem Jahr (hundert mehr als im Vorjahr) zeigt dies auch Wirkung. Riedlsperger: "Wir brauchen mehr Damen."