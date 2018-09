Wissenschaft als Impulsgeber für Events

17.09.2018, 18:46 Uhr

Rund 80 Eperten aus der Tagungsbranche-Branche nahmen die VEGA Sternwarte in Augenschein.

Science and Events

NUSSDORF (kha). Rund einen Monat nach der offiziellen Eröffnung der VEGA-Sternwarte wurde diese nun auch in ihrer Funktion als Eventlocation vorgestellt. Für die Vermietung und die Organisation der Räumlichkeiten zeichnet die Choros Concept GmbH verantwortlich, die mit der Sternwarte mehr bieten will als nur einen optisch ansprechenden Veranstaltungsort.Das Konzept der Betreiber setzt mit der Devise "Science & Events" auf die Verknüpfung von Wissenschaft und Unterhaltung: "Wir bieten Infotainment", erklärt Choros-Geschäftsführer Alfons Weissenbacher: "Unser Angebot richtet sich – unter anderem – an Unternehmen und Organisationen, die einen neuen Blickwinkel für sich entdecken wollen. Und was verschafft schon mehr Weitsicht als ein Blick ins Universum? Durch unseren wissenschaftlichen Zugang können wir den Zielgruppen dabei helfen, komplexe Entscheidungen zu treffen oder Probleme zu lösen", so Weissenbacher. "Es geht darum, neue Blickwinkel zu schaffen und Impulse zu geben. Unser erklärtes Ziel ist, für Veranstaltungen und Events nicht nur einen Ort und Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, sondern auch einen wissenschaftlichen ‚Content’ zu liefern."

Veranstaltungsort

Convention Bureau

Für Meetings aller Art steht auf der Sternwarte künftig ein multifunktionaler, mit allen technischen Raffinessen ausgestatteter Veranstaltungssaal zur Verfügung, der für ca. 150 Personen Platz bietet. Ein besonderes Special ist natürlich auch die Dachterrasse für den pefekten "Sundowner" – der atemberaubende Blick auf die hügelige Flachgauer Landschaft inbegriffen. Unmittelbar daneben: das größte öffentlich zugängliche Teleskop Europas.Gernot Marx, Geschäftsführer des Salzburger Convention Bureau, zeigt sich begeistert: "Die Sternwarte ist für den Meeting-Bereich in Salzburg und insbesondere für den Flachgau ein absoluter Zugewinn. Gerade in diesem Segment geht es längst nicht mehr nur darum, ein ‚ansprechender’ Veranstaltungsort zu sein, sondern um das Know-how der Partner und um die fachliche Vernetzung vor Ort. Der Wissensstandort Salzburg gewinnt durch die Sternwarte enorm an Strahlkraft für fachliche Veranstaltungen in diesem Bereich."