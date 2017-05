Zu lange arbeiten ist gefährlich

03.05.2017, 13:43 Uhr

Statistik bestätigt: Müdigkeit ist Hauptursache für Arbeitsunfälle. Flachgau mit zweitgrößter Unfallrate.

"Arbeitszeit nicht antasten"

FLACHGAU (lin). "Je länger gearbeitet wird, desto wahrscheinlicher passiert ein Arbeitsunfall. Die Länge der Arbeitszeit hängt kausal mit der Unfallhäufigkeit zusammen. Das sagt die Gewerkschaft Bau-Holz und belegt dies mit der statistischen Auswertung der Unfall-Meldungen.Eine generelle Erhöhung der Arbeitszeit auf 12 Stunden, wie von der Wirtschaft immer wieder gewünscht, kommt für die Gewerkschaft daher nicht in Frage. „Ermüdung ist der Unfalltreiber schlechthin,“ stellt Bau-Holz-Gewerkschafter Andreas Huss fest.

2.000 Unfälle im Flachgau

Gefährliche Flex

In Salzburg passierten im Jahr 2016 rund 9.000 Arbeitsunfälle. 1.731 dieser Unfälle waren es am Bau, bei 17.042 Beschäftigten ist das eine Unfallrate von 101 pro 1.000 Beschäftigten. Damit ist diese Branche weiterhin die gefährlichste. Im Durchschnitt aller Branchen in Salzburg passieren 29 Unfällen je 1.000 Arbeitnehmer.Gewerkschafter Huss ist trotzdme zufrieden mit der Zusammenarbeit aller Akteure. Auch diue Unternehmer und deren Standesvertretung seien bestrebt, aktiv gegen die Unfallgefahrt vorzugehen. Aus gutem Grund: Neben dem menschlichen Leid betragen die Kosten pro Arbeitsunfall durchschnittlich 15.000 Euro, die der Arbeitgeber zum Teil bezahlen muss.Die häufigsten Unfallursachen sind nach wie vor Sturz und Fall durch fehlende Sicherheitseinrichtungen, oft auch durch Unordnung auf der Baustelle, sowie Kontrollverlust bei Handmaschinen wie der Flex.