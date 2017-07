32 junge Segler sind in Mattsee durchgestartet

24.07.2017, 16:02 Uhr

Teamwork über die Clubgrenzen hinaus ermöglichte auch heuer die bereits traditionelle Jugendwoche.

MATTSEE (buk). Mit 32 Anmeldungen zur Jugendwoche ist der Segelclub Mattsee (SCM) heuer vor einer "tollen Herausforderung" gestanden. Um den Nachwuchs-Seglern hier etwas bieten zu können, wurden 20 Jugendboote zur Verfügung gestellt, mit denen es eine Woche lang über den See geht. Dafür wird nicht nur clubintern, sondern auch mit den Nachbarclubs, dem Salzburger Landessegelverband und mehreren Sponsoren eng zusammengearbeitet.

Regatta als Highlight

Bewerb zum Abschluss

Alle 14 Tag hält der Club zudem seine traditionelle Mittwochsregatta ab. Als Highlight konnten hier auch 20 Kinder an Bord Platz nehmen. Die Firma Schöchl hat dafür zwei "Bundesliga Sunbeam-Boote" zur Verfügung gestellt und auch Bootseigner haben sich bereit erklärt, den Club hier zu unterstützen. Damit sich auch die Eltern sportlich betätigen können, wurden vom Seidl-Boardshop zehn Stand-Up-Boards verliehen. Gegen den Hunger wurde an den Abenden gemeinsam gegrillt.Dass es dennoch um den sportlichen Aspekt geht, beweist die traditionelle Obelix-Regatta in Seeham. Mit ihr wurde die SCM-Jugendwoche abgeschlossen. Dabei sind zehn top-motivierte Nachwuchssegler gegen Kinder aus Salzburg bzw. ganz Österreich angetreten. Vor allem den Neulingen hat der kräftige Wind dabei einiges abverlangt. Thomas Mayerhofer ergatterte hier nach vier Wettfahrten mit packenden Duellen den zweiten Platz hinter Alexander Himmer. Bei den Neulingen konnte Margherita Maier auf Rang drei vorfahren. In der Kategorie OPTI-Youngsters räumte Thomas Obermayr den Sieg ab, gefolgt von Sebastian Gsell und Laurin Campitelli.