Ein Porsche rast als Taxi über den Salzburging

11.05.2017, 16:18 Uhr

Privatpersonen, Gruppen und Firmen

Das Angebot richtet sich an Privatpersonen, Gruppen und Firmen, die ihren Mitarbeitern einen spannenden Tag oder ihren Kunden – etwa im Rahmen eines Events – einen Einblick in den Motorsport bieten wollen. "Durch unser Headquarter in Thalgau besteht ohnehin eine enge Verbundenheit zum Salzburgring. Es freut mich umso mehr, dass IGM-Salzburgring-Geschäftsführer Alexander Reiner von unserer Renntaxi-Idee sofort überzeugt gewesen ist", sagt Robert Lechner. "Auch wenn wir hier schon Tausende Runden gedreht haben: Es mach jedes Mal wieder Spaß", ergänzt sein Bruder Walter. Zudem sei die Familie Lechner mit Porsche schon lange eng verbunden.